Москва 24: где искать выгодные для инвестиций предложения

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19 марта состоится Road Show по теме "Объекты от города для выгодных инвестиций". Эксперты расскажут, где искать объекты и хорошие предложения, как не пропустить конкурсы на инвестиционном портале. В ходе мероприятия пройдет презентация земельных участков и некоторых объектов в Москве и Московской области, выставленных на торги.

Road Show состоится при поддержке департамента по конкурентной политике

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 15:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.