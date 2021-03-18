Жители столицы выберут лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Масянина
Жители столицы смогут выбрать пять лучших городских туристических маршрутов, которые были подготовлены участниками конкурса "Покажи Москву!". Голосование пройдет в проекте "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Всего на конкурс подали свыше 300 заявок, из которых специалисты отобрали 10 маршрутов. Среди них горожане выберут лучшие. Жителям представлены такие варианты, как "Теперь театр здесь. А прежде...?" (ЦАО), "Москва экспериментальная. Эксперименты конца XIX – начала XX века в районе Девичьего поля и Усачевки" (ЦАО), "Покровское-Стрешнево на рубеже войны" (СЗАО), "Северное Чертаново – район будущего" (ЮАО) и другие.
Москвичи смогут выбрать не больше пяти вариантов. Подробности каждого маршрута, а также описание к нему есть в специальном разделе на странице голосования.
Напомним, второй сезон открытого конкурса "Покажи Москву!", который был организован столичным комитетом по туризму, стартовал 19 февраля.
Ранее сообщалось, что голосование, посвященное новым темам школьного проекта "Московский экскурсовод", завершилось на платформе "Активный гражданин". Наибольшее число голосов получил маршрут под названием "Дорогой Победы". 23,47 процента пользователей проголосовали за прогулку по Тверской улице, Манежной и Красной площадям с рассказом о маскировке столичных зданий в годы войны и о первом Параде Победы.
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