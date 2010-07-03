Более 800 тыс человек посетили фестиваль "Крымская весна"

Фестиваль "Крымская весна", который проходил в столице с 16 по 18 марта, посетили более 800 тысяч человек. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
"Фестиваль собрал на своих площадках более 800 тысяч москвичей и гостей столицы", – говорится в сообщении.
Как уточняется, нарушений общественного порядка на мероприятиях не зафиксировали.
Гости фестиваля попробовали различные блюда крымской кухни, приняли участие в мастер-классах и гуляньях, которые проходили на 13 площадках, расположенных в центре и на окраинах столицы.
"Крымской весной" называют присоединение полуострова к России, которое состоялось в 2014 году. 16 марта был проведен референдум, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым. А 18 числа власти полуострова подписали с Россией договор о вхождении территорий в состав РФ.
Следующим станет фестиваль "Пасхальный дар", который будет проходить в столице с 25 апреля по 5 мая.
Чем москвичам запомнится фестиваль "Крымская весна"
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