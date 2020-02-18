ФОК в Отрадном оформили в контрастном стиле

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В московском районе Отрадном построили физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), оформленный в терракотовом и серо-белых цветах. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, дизайн здания соответствует контрастному стилю.

"Первые три этажа будут контрастировать с выступающим высоким объемом, в том числе, в оформлении фасадов. На нижней части для оформления выбран кирпич терракотового и серого цвета, на верхней – белая и серая штукатурка", – объяснил специалист.

Новый ФОК построен по адресу: Отрадная улица, владение 8А. Общая площадь строения достигает 23 тысяч квадратных метров. Как подчеркнул Кузнецов, оно станет центром притяжения района и поспособствует развитию любительского спорта.

Комплекс построен в формате разной этажности – от 3 до 7. На первом этаже откроется общая зона с душевыми кабинами, парикмахерская, кафе и магазин продуктов. В остальных помещениях обустроят тренировочные залы, а также массажные и медицинские кабинеты.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс также планируют построить в районе Волгоградского проспекта на базе Московского городского открытого колледжа. Решение о подготовке проекта приняли в градостроительно-земельной комиссии столицы.

