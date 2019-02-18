В Москве откроется Музей истории военной комендатуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице появится Музей истории военной комендатуры. Его открытие пройдет 21 февраля, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", новый музей на Новой Басманной улице был создан Российским военно-историческим обществом по распоряжению министра культуры Владимира Мединского, который также является председателем РВИО. Тем самым глава Минкультуры поддержал инициативу военного коменданта Москвы.

"Экспозиция музея последовательно рассказывает о ключевых событиях истории Отечества через призму многогранной деятельности военной комендатуры", − говорится в сообщении пресс-службы. В трех залах посетителям покажут экспонаты XX – начала XXI веков.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина пригласила москвичей на биеннале "Мода и стиль в фотографии", которая открылась в ЦВЗ "Манеж". По ее словам, программа биеннале включает четыре десятка выставок. На них представят работы выдающихся мастеров мировой и российской фотографии.