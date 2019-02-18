Ледовый центр "Снегири" построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Иванов

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство ледового центра "Снегири" в деревне Марушкино. Комплекс площадью 1,5 тысячи квадратных метров появится в деревне Марушкино, сообщает сайт Стройкомплекса.

В здании оборудуют два полноразмерных катка с искусственным льдом. Рядом с ними разместят тренажерные залы. Планируется, что в центре будут проходить тренировки и соревнования, не только по фигурному катанию и хоккею, но и по волейболу, сквошу и баскетболу.

В свободное от тренировок время на льду собираются устраивать сеансы массового катания на коньках. Отмечается, что средства на строительство объекта выделит инвестор.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что фасады спорткомплекса, который появится в Марушкинском поселении, напомнят сложенные из бумаги геометрические фигуры или кристаллы льда. При этом вход в здание украсят полупрозрачные витражи в виде треугольников.