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18 января, 23:23

Два дополнительных маршрута до Череповца запустят с автостанции ВДНХ

город транспорт

18 января, 23:23

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Днем 19 и 21января с автостанции ВДНХ запустят два дополнительных автобусных маршрута из Москвы в Череповец. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Время отправления автобусов 13:45. Рейсы выполнит перевозчик ООО "Автодиллер". Провоз багажа станет бесплатным.

Стоимость проезда для взрослых пассажиров до Ярославля составит 500 рублей, до Вологды – 800 рублей и до Череповца – 900 рулей. Детский билет до 12 лет обойдется в 50% от стоимости посадочных талонов для взрослых.

Продажа билетов на данное направление открылась с 18 января. Прежде сообщалось, что с автостанции ВДНХ начнут курсировать ежедневные автобусы в Переславль-Залесский.

город транспорт

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