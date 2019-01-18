Два дополнительных маршрута до Череповца запустят с автостанции ВДНХ

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Днем 19 и 21января с автостанции ВДНХ запустят два дополнительных автобусных маршрута из Москвы в Череповец. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Время отправления автобусов 13:45. Рейсы выполнит перевозчик ООО "Автодиллер". Провоз багажа станет бесплатным.

Стоимость проезда для взрослых пассажиров до Ярославля составит 500 рублей, до Вологды – 800 рублей и до Череповца – 900 рулей. Детский билет до 12 лет обойдется в 50% от стоимости посадочных талонов для взрослых.

Продажа билетов на данное направление открылась с 18 января. Прежде сообщалось, что с автостанции ВДНХ начнут курсировать ежедневные автобусы в Переславль-Залесский.