Два дополнительных маршрута до Череповца запустят с автостанции ВДНХ

Днем 19 и 21января с автостанции ВДНХ запустят два дополнительных автобусных маршрута из Москвы в Череповец. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
Время отправления автобусов 13:45. Рейсы выполнит перевозчик ООО "Автодиллер". Провоз багажа станет бесплатным.
Стоимость проезда для взрослых пассажиров до Ярославля составит 500 рублей, до Вологды – 800 рублей и до Череповца – 900 рулей. Детский билет до 12 лет обойдется в 50% от стоимости посадочных талонов для взрослых.
Продажа билетов на данное направление открылась с 18 января. Прежде сообщалось, что с автостанции ВДНХ начнут курсировать ежедневные автобусы в Переславль-Залесский.
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