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17:12

ТПУ "Бульвар Рокоссовского" оборудуют тепловыми нагревателями

город строительство

17:12

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Фото: stroi.mos.ru

В помещениях ТПУ "Бульвар Рокоссовского" установят тепловые нагреватели с инфракрасным излучением, а также систему климат-контроля, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Проектная документация уже согласована. В соответствии с проектом, нагреватели будут контролировать температуру на поверхности пола. Также они будут регулировать подачу тепла. Управлять системой можно будет дистанционно.

Аналогичную систему климат-контроля планируют установить также в помещениях транспортно-пересадочного узла "Окружная". ТПУ объединит пригородные электрички, МЦК, метро и "Аэроэкспресс". Для создания узла были выполнены работы по переносу платформы Окружная Савеловского направления МЖД.

город строительство

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