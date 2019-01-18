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13:50

Автомобилистов в Москве призвали внимательнее парковаться на Крещение

город транспорт парковки

13:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с крещенскими купаниями Администратор московского парковочного пространства призвал автомобилистов парковать автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать участникам праздничных мероприятий. Об этом сообщается на сайте АМПП.

Также в организации просят быть внимательными при передвижении по городу и соблюдать правила дорожного движения.

Крещенские купания пройдут в Москве с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В них примут участие около 180 тысяч москвичей и гостей города. Для купаний подготовлено 59 мест. Спасатели предупреждают, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах, поскольку там известна толщина льда и нет риска провалиться в воду.

В ночь на 19 января в столице ожидается небольшое похолодание, местами возможен снег, -4...-6 градусов, по области – -2...-7, слабый ветер и небольшой снег.

Купели и майны оборудовали противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами и освещением. В ночное время будут работать полевые кухни.

Кому лучше не окунаться в купель на Крещение

город транспорт парковки

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