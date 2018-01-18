"Новый учитель новой информатики. Перезагрузка" – прием заявок продолжается

18 января, 15:49
В столице продолжается прием заявок на участие в первой олимпиаде для учителей информатики московских школ.
Фото: depositphotos/michaeljung
Заочный тур уже начался: регистрация открылась 28 декабря. Но еще не поздно успеть попасть в формирующееся профессиональное сообщество учителей школы цифровой эпохи. Преподаватели информатики, основное место работы которых находится в Москве и нагрузка которых не менее 18 часов в неделю, могут подать заявку на участие до 26 января на сайте IT Teachers.
Помимо заполнения анкеты участникам нужно записать видеоролик продолжительностью до пяти минут, рассказывающий о том, какой должна быть новая информатика.
А уже с 5 февраля по 10 апреля в три тура пройдет второй, очный этап олимпиады "Новый учитель новой информатики. Перезагрузка". Попасть в следующий тур можно будет, только выполнив условия предыдущего.
Каждый из трех туров представляет собой хакатон. В первом − "Программирование" − учителю предложат создать работоспособный алгоритм, который сможет пройти заданные тесты. Во втором туре − "Робототехника" − участникам предстоит разработать устройство, способное выполнить поставленную задачу, а в третьем, финальном, − "Сценарий урока по информатике в МЭШ" − необходимо создать сценарий, отвечающий критериям модерации урока в Московской электронной школе.
Все туры будут одинаково важны: победитель отбирается по итогам трех этапов.
Несмотря на длительность и сложность, интеллектуальный марафон стоит свеч. Победителям предоставят возможность занять должность эксперта в Московском центре технологической модернизации образования (это дает ежемесячную прибавку к заработной плате в размере 30 тысяч рублей). Кроме того, на олимпиаде будет и специальный приз: генеральный партнер проекта ГК "Просвещение" направит победителя в познавательную поездку в Кремниевую долину. Будут также отмечены и школы: первые 10 образовательных учреждений по числу победителей олимпиады получат оборудование для "классов будущего" − "Робо-классы".
"Современная школа, как и вся наша жизнь, становится цифровой. Одними из таких примеров могут быть реализующиеся проекты "Московская электронная школа" и "Российская электронная школа", − говорит первый вице-президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Михаил Кожевников. − Они помогают создать в школе особую атмосферу, цифровую. А такую атмосферу могут создать только учителя, разговаривающие на понятном подросткам языке и обладающие современными компетенциями. Цель новой олимпиады − привлечь таких специалистов в школы и дать им необходимые условия для постоянного развития. Только так школа сможет стать драйвером развития цифрового образования, а значит, и цифровой экономики. Мы преследуем в поддержке олимпиады и свои цели: среди талантливых педагогов мы будем искать авторов наших новых учебников и методических материалов, видеоуроков и других цифровых продуктов нашего издательства".
Проект поддерживают ведущие компании в сфере интеграции новых технологий в образование − Yandex, Samsung, SkyEng, "Бином" и МТУСИ, − каждая из которых обеспечит участие эксперта в составе жюри.
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