Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в фитнес-клубе в ТиНАО

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Эксперты Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных мер в фитнес-клубе "Спортлэнд" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста – эксперта московского управления ведомства Оксану Панову.
Она отметила, что на деятельность центра поступила жалоба, в результате которой был организован рейд по адресу поселение Московский, город Московский, улица Солнечная, дом 3А, строение 2.
"В ходе осмотра установлено, что администрацией фитнес-клуба в полном объеме соблюдаются мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции", – рассказала Панова.
По словам эксперта, в учреждении соблюдали нормы соцдистанцирования, не нарушали масочно-перчаточный режим, воздух в центре обеззараживается.
Она отметила, что специалисты также взяли материалы для лабораторных исследований.
"В случае выявления неудовлетворительной лабораторных результатов в отношении юридического лица ООО "СЛ-Фитнес" будут применены меры административного воздействия", – пояснила Панова.
Ранее Ростуризм и Роспотребнадзор разработали рекомендации для работы туристической отрасли в зимний сезон, которые позволят избежать вспышек COVID-19.
Роспотребнадзор не выявил нарушений антиковидных мер в фитнес-клубе в ТиНАО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: