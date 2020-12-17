Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в фитнес-клубе в ТиНАО

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Эксперты Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных мер в фитнес-клубе "Спортлэнд" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста – эксперта московского управления ведомства Оксану Панову.

Она отметила, что на деятельность центра поступила жалоба, в результате которой был организован рейд по адресу поселение Московский, город Московский, улица Солнечная, дом 3А, строение 2.

"В ходе осмотра установлено, что администрацией фитнес-клуба в полном объеме соблюдаются мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции", – рассказала Панова.

По словам эксперта, в учреждении соблюдали нормы соцдистанцирования, не нарушали масочно-перчаточный режим, воздух в центре обеззараживается.

Она отметила, что специалисты также взяли материалы для лабораторных исследований.

"В случае выявления неудовлетворительной лабораторных результатов в отношении юридического лица ООО "СЛ-Фитнес" будут применены меры административного воздействия", – пояснила Панова.

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