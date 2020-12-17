В Москве прошли информационные встречи с трудовыми мигрантами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице прошли информационные встречи с иностранными работниками, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На фоне эпидемиологической обстановки встречи с участием специалистов органов исполнительной власти прошли в автобусах, курсирующих от метро "Лесопарковая" до Многофункционального миграционного центра. За время поездки участникам рассказали об основных законах РФ, порядках и традициях страны, а также о необходимых документах для работы и проживания в России.
Также специалисты обсудили вопросы профилактики правонарушений. Все желающие могли в ходе общения задать любой интересующий вопрос.
Ранее в МВД сообщили, что в России почти в два раза сократилось количество мигрантов. По данным министерства, обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек, но сейчас насчитывается около 6 миллионов. В ведомстве подчеркнули, что вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона человек.
По словам сотрудников МВД, трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах являются самой большой категорией иностранных граждан в РФ.
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