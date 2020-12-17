Москва онлайн покажет экскурсию по паровозному депо начала XX века

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

18 декабря не пропустите трансляцию экскурсии по музейно-производственному комплексу "Паровозное депо" на территории станции Подмосковная.

В состав комплекса входят здания, построенные в 1901 году в стиле модерн. Это единственный архитектурный ансамбль на линии Московско-Виндавской (Рижской) железной дороги, уцелевший в годы Великой Отечественной войны. Депо вместе с водонапорной башней, конторой и домом для персонала числится в списках объектов культурного наследия.

В помещении вокзала воссоздана обстановка начала XX века с кассой, телеграфом, буфетом, залами ожидания для разных сословий. В помещении водонапорной башни представлены экспонаты, демонстрирующие процесс заправки паровозов водой. В конторе начальника станции представлены рабочий кабинет и служебная квартира железнодорожного служащего начала прошлого века.

Смотрите трансляцию 18 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.