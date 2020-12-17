Депутат МГД Елена Николаева высоко оценила отчет мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Решения, принятые столичной администрацией в 2020 году, были сложными, но именно они позволили сохранить вектор города к устойчивому развитию, заявила глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева, комментируя отчет Сергея Собянина о результатах деятельности правительства Москвы.

"Мэр рассказал, что Москва существенно повысила размеры платы застройщикам за право строительства жилья за пределами ТТК. Одновременно с этим запущен механизм возврата уплаченных средств: если одновременно с жильем инвесторы будут строить социальные объекты, создавать трудовые места, они смогут вернуть часть денег. Такие меры позволят сократить маятниковую миграцию и обеспечить людям достойные и комфортные условия труда в районе проживания", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Депутат отметила, что решения, принятые Собяниным и правительством Москвы во время пандемии, были сложными, но необходимыми мерами для продолжения реализации планов в градостроительной политике. Кроме того, в своем докладе мэр Москвы рассказал о важных проектах по улучшению экологической обстановки и повышению качества повседневной жизни горожан: о завершении модернизации МНПЗ, реконструкции очистных сооружений и рекультивации твердых бытовых отходов. Николаева добавила, что, несмотря на экономические проблемы, обусловленные кризисом, Москва сохранила вектор развития.

"Финансовые потери города – порядка 600 миллиардов рублей, из них 300 миллиардов рублей – выпадающие доходы и более половины – незапланированные расходы из-за пандемии. Однако сохранены ключевые программы развития страны, все отрасли продолжают работать, продолжается программа реновации, строятся новые магистрали, открываются новые станции метро. Инвестиции подросли на 2% и в этом году составили более 3 триллионов рублей", – подчеркнула парламентарий.

Николаева уточнила, что Москва понесла серьезные потери в сферах торговли, туризма, досуга и услуг, однако она выразила солидарность с Собяниным в том, что пессимизм в оценке перспектив дальнейшего развития города в текущих условиях неуместен. По мнению депутата, Москва располагает всеми средствами для возвращения в 2021 году к устойчивому росту.

"Мэр заверил, что меры поддержки будут сохранены, и подчеркнул, что коронавирус стал тяжелейшим вызовом для города, каждого москвича. Победить болезнь – это, по его словам, только половина дела. Нам предстоит еще преодолеть последствия пандемии – экономические, социальные, вернуть горожанам чувство защищенности, развивать благополучие москвичей", – отметила Николаева.

Также депутат добавила, что Москва продолжит жить в условиях мягких ограничений без введения нового локдауна, поскольку, хоть он и позволил бы сократить распространение вируса, правительство исходит из принципа оценки рисков и их последствий для экономики города.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что сохранение комфортных условий для жизни москвичей остается стратегической задачей столичных властей. Он отметил, что благодаря самоотверженному труду тысяч людей, поддержке москвичей и их выносливости город справляется. По его мнению, власть должна уйти от лишней бюрократии, а вместо этого должны работать новые принципы управления.