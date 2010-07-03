Инклюзивный Дом искусств создали в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице создали инклюзивный Дом искусств (ИДИ), целями которого будет развитие инклюзивных исполнительских форм профессиональных видов искусств, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

"По поручению президента РФ Владимира Путина в структуре Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) создан инклюзивный Дом искусств (ИДИ)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ИДИ является инновационным подразделением РГСАИ, работа которого направлена на совершенствование деятельности образцовых инклюзивных профессиональных творческих коллективов ИДИ и методическую поддержку инклюзивных форм творчества учреждений культуры. Также задачами ИДИ будет организация проведения курсов повышения квалификации для специалистов инклюзивных творческих коллективов по изучению и распространению эффективных практик по работе с инвалидами.

Создать инклюзивный Дом искусств предложил ректор Российской государственной специализированной академии искусств Александр Якупов в 2017 году. Владимир Путин поддержал идею. Перед этим Сергей Собянин сообщил, что большинство социально значимых объектов в столице приспособлены для маломобильных граждан, город становится более удобным для жителей с инвалидностью.

На встрече Владимира Путина с инвалидами и представителями профильных общественных организаций было предложено разместить ИДИ в кинотеатре "Ударник".