Инклюзивный Дом искусств создали в столице

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице создали инклюзивный Дом искусств (ИДИ), целями которого будет развитие инклюзивных исполнительских форм профессиональных видов искусств, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.
"По поручению президента РФ Владимира Путина в структуре Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) создан инклюзивный Дом искусств (ИДИ)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ИДИ является инновационным подразделением РГСАИ, работа которого направлена на совершенствование деятельности образцовых инклюзивных профессиональных творческих коллективов ИДИ и методическую поддержку инклюзивных форм творчества учреждений культуры. Также задачами ИДИ будет организация проведения курсов повышения квалификации для специалистов инклюзивных творческих коллективов по изучению и распространению эффективных практик по работе с инвалидами.
Создать инклюзивный Дом искусств предложил ректор Российской государственной специализированной академии искусств Александр Якупов в 2017 году. Владимир Путин поддержал идею. Перед этим Сергей Собянин сообщил, что большинство социально значимых объектов в столице приспособлены для маломобильных граждан, город становится более удобным для жителей с инвалидностью.
На встрече Владимира Путина с инвалидами и представителями профильных общественных организаций было предложено разместить ИДИ в кинотеатре "Ударник".
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