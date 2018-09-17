Движение по Большому Москворецкому мосту ограничат до 28 декабря

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Движение по Большому Москворецкому мосту, а также на участках Софийской и Кремлевской набережных круглосуточно ограничат до конца декабря. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

"Ограничения движения в связи с проведением капитального ремонта Большого Москворецкого моста вводятся с 17 сентября по 28 декабря круглосуточно", – отмечается в сообщении центра.

Также известно, что в период ремонта движение по четырем полосам моста ограничат с перепуском движения на встречную полосу. Движение по двум полосам в двух направлениях ограничат на участке Кремлевской набережной и по одной полосе в каждом направлении на участке Софийской набережной, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в районе Патриарших прудов из-за инженерных работ на всю осень ограничат движение транспорта.