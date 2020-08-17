Свыше 12 тысяч студентов сдали добровольный квалификационный экзамен

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершился добровольный квалификационный экзамен, который в этом году проводили онлайн. Первый этап (тестирование) проходил с 20 марта по 26 июня, второй (решение практических кейсов) – с 1 по 31 июля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, экзамен дает старшекурсникам возможность проверить уровень подготовки и обратить на себя внимание потенциальных работодателей. Также, по ее словам, партнеры проекта могут найти талантливых сотрудников.
"По итогам тестирования и практической части партнеры экзамена начали отбор кандидатов для стажировок и возможного трудоустройства. К студентам, которые успешно справились с заданиями, присматриваются крупнейшие компании, в том числе международные", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Вице-мэр подчеркнула, что в практическом этапе экзамена 282 участника набрали 18–20 баллов из 20 возможных. Наилучший результат показали 50 студентов, среди которых – осваивающие профессии психолога, программиста, аудитора, системного администратора и финансового консультанта.
"В этом году в добровольном квалификационном экзамене приняли участие 12 344 человека. Во второй этап прошли 5 019 студентов", – уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в первом этапе приняло участие более 10 тысяч столичных студентов.
Глава города заявил, что экзамен подразумевает возможность выбора сразу нескольких профессий. Он отметил, что самыми популярными направлениями в 2020 году стали специалист по государственному и муниципальному управлению, менеджер проектов и предприниматель, педагог и бизнес-аналитик.
Мэр напомнил, что проект добровольного квалификационного экзамена предназначен для студентов третьих и старших курсов. Проект направлен на проверку знаний студентов на практике, а также на поиск призвания.
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