Активные работы по благоустройству в городе возобновят 18 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Активные работы по благоустройству в столице возобновят 18 июля, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме – 2018.

График корректировали из-за чемпионата мира по футболу, передает Агентство "Москва". Закончить работы планируется до сентября, а по асфальту – в октябре.

Бирюков добавил, что благоустройство вновь начнется у станции метро "Улица 1905 года", на Аллее космонавтов у ВДНХ, в Большом Спасоглинищевском переулке и на входе в Парк Горького от Ленинского проспекта.

Ранее Бирюков заявил, что число парков в Москве увеличилось со 130 до 500. В этом году в порядок приведут более 80. А кафе на благоустроенных улицах стало больше в два раза за восемь лет.