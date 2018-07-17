Активные работы по благоустройству в городе возобновят 18 июля

17 июля, 19:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Активные работы по благоустройству в столице возобновят 18 июля, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме – 2018.
График корректировали из-за чемпионата мира по футболу, передает Агентство "Москва". Закончить работы планируется до сентября, а по асфальту – в октябре.
Бирюков добавил, что благоустройство вновь начнется у станции метро "Улица 1905 года", на Аллее космонавтов у ВДНХ, в Большом Спасоглинищевском переулке и на входе в Парк Горького от Ленинского проспекта.
Ранее Бирюков заявил, что число парков в Москве увеличилось со 130 до 500. В этом году в порядок приведут более 80. А кафе на благоустроенных улицах стало больше в два раза за восемь лет.
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