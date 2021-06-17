Бочкарев: программа реновации реализуется более чем в 50 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Программа реновации реализуется более чем в 50 районах Москвы. Новое жилье получили 31,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Андрея Бочкарева, задача программы реновации – создать качественную, современную городскую среду, а также предоставить новое жилье 1 миллиону москвичей.

"В 2018 году мы вышли на знаковую цифру – в 52 районах Москвы 31,5 тысячи жителей уже переехали в новое жилье", – отметил он.

Как подчеркнул вице-мэр, программа реновации стала драйвером развития столицы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, для обеспечения реализации программы реновации ведутся работы по подбору новых стартовых площадок. Город максимально делает все возможное, чтобы ускорить ход реализации программы реновации жилищного фонда.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в семи административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что семь из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.

