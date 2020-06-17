Работу 81 объекта в столице приостановили за несоблюдение противоэпидемических мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице с начала мая была приостановлена работа 81 предприятия из-за несоблюдения профилактических мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передает Агентство "Москва".

"По фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, невыполнения комплекса противоэпидемических мероприятий деятельность 81 объекта приостановлена, в том числе по решению суда – 20 объектов от 7 до 90 суток, в 61 случае управлением применялся временный запрет деятельности, помещения объектов опечатывались, и административные материалы незамедлительно передавались в суд", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Поясняется, что чаще всего приостанавливали работу объектов, на которых торговали продуктами питания. Ко всему прочему, в 18 салонах красоты выявили нарушения, временно запрещена деятельность двум.

Так, меры применены в отношении парикмахерской на Алтуфьевском шоссе и салона красоты на улице Конюшковской.

Роспотребнадзор обращает внимание, что контролю в городе подлежат объекты, которые представляют эпидемиологическую опасность. К ним относятся также объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, стройплощадки, а также промышленная предприятия.

Известно, что Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В Москве начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. Однако масочный режим сохраняется, согласно тому же указу мэра города.

Ранее говорилось, что решения по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля. Мэр подчеркнул, что пока остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов и спортивных мероприятий.