Работу 81 объекта в столице приостановили за несоблюдение противоэпидемических мер

12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице с начала мая была приостановлена работа 81 предприятия из-за несоблюдения профилактических мер в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, передает Агентство "Москва".
"По фактам грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, невыполнения комплекса противоэпидемических мероприятий деятельность 81 объекта приостановлена, в том числе по решению суда – 20 объектов от 7 до 90 суток, в 61 случае управлением применялся временный запрет деятельности, помещения объектов опечатывались, и административные материалы незамедлительно передавались в суд", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Поясняется, что чаще всего приостанавливали работу объектов, на которых торговали продуктами питания. Ко всему прочему, в 18 салонах красоты выявили нарушения, временно запрещена деятельность двум.
Так, меры применены в отношении парикмахерской на Алтуфьевском шоссе и салона красоты на улице Конюшковской.
Роспотребнадзор обращает внимание, что контролю в городе подлежат объекты, которые представляют эпидемиологическую опасность. К ним относятся также объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, стройплощадки, а также промышленная предприятия.
Известно, что Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В Москве начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. Однако масочный режим сохраняется, согласно тому же указу мэра города.
Ранее говорилось, что решения по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля. Мэр подчеркнул, что пока остаются ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещением театров, кино, концертных залов и спортивных мероприятий.
Много ли посетителей в столичных ТЦ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: