Согласован проект дома по программе реновации в Текстильщиках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москомархитектура согласовала проект дома по программе реновации, который построят в Текстильщиках по адресу улица Артюхиной, владение 26А. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

"Авторы предложили облицевать фасады клинкерной плиткой коричневого цвета, а за счет переменной этажности здание не будет выглядеть монолитным", – рассказал Кузнецов.

Уточняется, что суммарная площадь жилого дома составит 20 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из двух секций высотой 13 и 23 этажа. В доме также сделают подземный паркинг. Прилегающую территорию благоустроят: установят детскую и спортивную площадки, высадят деревья и цветы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2021 году по программе реновации планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Еще миллион будет передан под заселение, а переезжать в новые квартиры начнут почти 30 тысяч горожан.

