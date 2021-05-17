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Город

15:05

Дом на 240 квартир возведут в жилом комплексе "Саларьево Парк" в ТиНАО

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В жилом комплексе "Саларьево Парк" на территории ТиНАО построят дом на 240 квартир, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Объект построят вблизи деревни Николо-Хованское в поселении Сосенском в составе ЖК "Саларьево Парк".

Разрешение на строительство будет действовать до 17 сентября 2023 года. Выданное разрешение на строительство позволит застройщику приступить к работам.

Площадь многоэтажного дома составит 15,2 тысячи квадратных метров, проект предусматривает внеквартирные хозяйственные кладовые. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут детские и спортивные площадки, а также гостевые парковки.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы появятся более двух гектаров благоустроенной и озелененной территории. Там реализуют новый жилой экоквартал VERY. Специалисты возведут четыре жилых дома высотой 31 этаж, на первых этажах разместят необходимую социальную инфраструктуру. Предполагается строительство спортивного комплекса с бассейном.

Для семей с маленькими детьми в VERY появится детский сад на 100 мест. Особенностью проекта станет отреставрированный пятиэтажный гостиничный корпус.

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