Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр госуслуг района Бирюлево Западное капитально отремонтируют до конца года. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра столицы.

Уточняется, что офис приостановит работу с 22 мая. Планируется, что до конца года работы будут завершены.

"Во время капремонта обновят инженерные коммуникации (системы отопления, водоотведения, вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализации и оповещения о ЧС), отремонтируют кровлю. Будут созданы также условия для маломобильных посетителей – родителей с детьми в колясках, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также жителей столицы старшего возраста", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что жителям, обращавшимся для оформления загранпаспорта с биометрическими данными напрямую в МВД, документ необходимо забрать до 21 мая включительно по старому адресу.

Кто ранее подавал другие обращения, смогут получить готовые документы в соседнем офисе "Мои документы" по адресу: Россошанский проезд, дом 4б. Также здесь временно будут предоставлять услуги регистрации граждан РФ по месту пребывания или жительства и вести миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. В этом офисе будут вести прием сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Бирюлево Западное и специалисты центра занятости населения. Остальные 98% услуг будут доступны гражданам в любом удобном центре "Мои документы" без привязки к месту регистрации или жительства.

Для всех центров разработан единый стандарт комфорта, есть бесплатный Wi-Fi, СМС-уведомления и возможность предварительно записаться на востребованные услуги. Районные офисы "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что около трети услуг центров "Мои документы" переведут в онлайн в этом году. Он отметил, что в перспективе стоит задача оказывать в онлайн-формате 80% всех услуг и избавить людей от необходимости посещать офисы.