Стадион "Москвич" ждет реконструкция

Фото: stroi.mos.ru

Футбольный стадион "Москвич" в Текстильщиках реконструируют. Документы оформили в Мосгосстройнадзоре, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Разрешение на проведение работ выдано до февраля 2021 года. Обновленная арена сможет вместить 4,2 тысячи зрителей. На ней собираются проводить футбольные матчи, соревнования по легкой атлетике и массовые спортивные мероприятия.

На поле уложат натуральный травяной газон, а под ним установят систему полива и обогрева. Футбольные трибуны сделают в четырехэтажном здании с навесом.

Помимо этого, на стадионе обустроят медицинские кабинеты, стрелковый тир, пресс-центр и рабочее помещение для сотрудников СМИ. Рядом с ареной появятся площадки для автобусов и парковка на 166 машин.

