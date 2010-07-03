На Патриарших прудах установят знак "Запрещено разговаривать с неизвестными"

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Знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" снова появится на Патриарших прудах. Об этом сообщает музей-театр "Булгаковский дом". Знак установят в честь Дня культурного наследия и Международного дня музеев 18 мая.

"Булгаковский дом" снова установит на Патриарших прудах знаменитый знак "Запрещено разговаривать с неизвестными". Знак, на котором изображены силуэты Воланда, Коровьева и кота Бегемота, устанавливали на специально отведенном месте на Патриарших прудах уже неоднократно, но, к сожалению, он регулярно становится жертвой вандалов: пару раз его обливали краской, но чаще просто крадут", – передает Агентство "Москва" слова пресс-службы музея.

Нынешний знак является восьмым по счету. В "Булгаковском доме" надеются, что он продержится дольше предыдущих. Седьмой знак украли в апреле прошлого года. Новый знак "Запрещено разговаривать с неизвестными" будет установлен в субботу, 18 мая, в 15:00.

