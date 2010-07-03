Вторая очередь ЖК на Павелецкой набережной введена в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На юге Москвы ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди многофункционального ЖК на юге Москвы. Объект возведен по адресу: Павелецкая набережная, дом 6А в районе Даниловский (строительный адрес – Павелецкая набережная, владение 8) за счет инвестора. В ходе второго этапа строительства сданы два 16-этажных корпуса общей площадью 54,3 тысячи квадратных метров на 270 квартир", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В двухэтажном подземном паркинге создано 486 машино-мест и 40 мест для хранения мототехники. На открытой автостоянке 34 парковочных места, в том числе машино-места для маломобильных людей.

На первых этажах будут рестораны и кафе, отделения банков, службы быта. На охраняемой территории ЖК откроется детский сад на 122 места с бассейном, медпунктом, оборудованной территорией.

График строительства предусматривает три очереди. Общая площадь ЖК составит 140,5 тысячи квадратов. В нем будет в совокупности 549 квартир. В комплексе создадут 1075 машино-мест и 32 тысячи квадратных метров нежилых помещений. Проект будет завершен в 2020 году.

Ранее сообщалось, что жилой дом в голландском стиле в Южном Медведкове введут в эксплуатацию в 2020 году.