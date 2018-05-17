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17 мая 2018, 14:24

Энергетические точки для участников акции "На работу на велосипеде" появятся в столице

город транспорт спорт

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Для участников ежегодной акции "На работу на велосипеде" в центре столицы появятся специальные энергетические точки. Они откроются в пятницу, 18 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этих точках велосипедистам предложат угощения и приятные сувениры. Энергетические точки будут работать с 08:00 до 11:00 в течение всего периода акции, которая продлится до 27 мая. Помимо этого, тех москвичей, которые решили присоединиться к движению и отправиться на работу на велосипеде, ожидают конкурсы и спецредложения от партнеров акции.

Энергетические точки откроют по следующим адресам:

  • Рождественский бульвар, дом № 1 (у входа на центральный рынок),
  • Мытная улица, дом № 74 (у входа на Даниловский рынок),
  • Новодмитровская улица, дом № 1 (на территории бывшего хлебозавода № 9),
  • Ленинградский проспект, дом № 26, строение 1 (в сквере у офиса "Гринпис России")
  • Старая Басманная улица, дом № 15 (веранда у центрального входа в сад имени Баумана),
  • Ленинский проспект, дом № 95 (на пересечении улицы Академика Пилюгина и Ленинского проспекта),
  • Тверской бульвар, дом № 2,
  • Крымский Вал, дом № 10, владение 1 (у входа в велопрокат Electra на территории парка искусств "Музеон"),
  • Пресненская набережная, дом № 6, строение 2 (музей "Москва-Сити").

Акция "На работу на велосипеде" проходит в столице три раза в год. Она призвана доказать, что добираться до места работы на двухколесном транспорте не только быстро, но также экологично и полезно для здоровья. Участники, у которых пока нет личного велосипеда, могут воспользоваться услугами одной из 430 станций велопроката. Кроме того, до 27 мая велосипеды разрешили провозить в электричках бесплатно.

В конце апреля Сергей Собянин открыл шестой сезон велопроката. На сегодня московский велопрокат входит в число крупнейших систем проката велосипедов в мире. Только в этом году в столице появилось на 50 станций на 500 велосипедов. Всего же в городе насчитывается 430 пунктов велопроката. Кроме того, в 2018 году открыли пять новых станций на 130 электровелосипедов.

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