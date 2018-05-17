Энергетические точки для участников акции "На работу на велосипеде" появятся в столице

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Для участников ежегодной акции "На работу на велосипеде" в центре столицы появятся специальные энергетические точки. Они откроются в пятницу, 18 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этих точках велосипедистам предложат угощения и приятные сувениры. Энергетические точки будут работать с 08:00 до 11:00 в течение всего периода акции, которая продлится до 27 мая. Помимо этого, тех москвичей, которые решили присоединиться к движению и отправиться на работу на велосипеде, ожидают конкурсы и спецредложения от партнеров акции.
Энергетические точки откроют по следующим адресам:
В конце апреля Сергей Собянин открыл шестой сезон велопроката. На сегодня московский велопрокат входит в число крупнейших систем проката велосипедов в мире. Только в этом году в столице появилось на 50 станций на 500 велосипедов. Всего же в городе насчитывается 430 пунктов велопроката. Кроме того, в 2018 году открыли пять новых станций на 130 электровелосипедов.
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