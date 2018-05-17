Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе работ по благоустройству на Садовом кольце высадили около 81 тысячи кустарников. Растения для каждой улицы выбирали проектировщики и дендрологи.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, уже этим летом в центре Москвы распустятся чубушник, форзиция, спирея и сирень. На улицах появятся гортензии, клематисы, розы, массивы дерена, можжевельника, боярышника и лапчатки, а также кусты снежноягодника, кизильника, смородины альпийской и малины душистой.

Полностью работы по озеленению планируют завершить к концу мая. К этому времени специалисты придадут кустарникам нужную форму и высоту, проведут опрыскивание от болезней и вредителей.

Более 2500 растений также появилось на Бульварном кольце. Там уже подходит к завершению высадка кустарников. Всего на обновленной улице их будет примерно 2700.

При подборе растений учитывалась как их красота, так и адаптация к условиям города. Кустарники были заготовлены еще в прошлом году.

Еще около 23 тысяч кустарников украсили въезды в столицу. Растения высадили возле групп шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе, а также Рязанского и Мичуринского проспектов.