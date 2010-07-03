В Москве установили мемориальную доску Герою РФ пожарному Максимчуку

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Память Героя России, генерал-майора внутренней службы Владимира Максимчука увековечили в Тверском районе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось у дома № 2 по улице Долгоруковская. Авторами памятной таблички стали народный художник России Салават Щербаков и архитектор Василий Перфильев.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов напомнил, что Максимчук посвятил свою жизнь тушению сложнейших пожаров в Москве и в десятках российских регионов.

В 1986 году находился в зоне ликвидации аварии в Чернобыле и руководил силами пожарной охраны, ежедневно выезжая на станцию.