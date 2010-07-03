Капитальный ремонт в 329 домах выполнят на востоке Москвы

В 2019 году на востоке Москвы планируется выполнить капитальный ремонт. Рабочие приведут в порядок подъезды в 329 жилых домах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
В рамках капремонта рабочие отремонтируют двери, оконные блоки, почтовые ящики и поручни лестниц. Помимо этого, будет проведена работа по замене плиточного напольного покрытия на более современный износостойкий керамогранит. При покраске стен будет использована невыгораемая краска.
В пресс-службе напомнили, что в Москве с 2015 года действует программа капитального ремонта многоквартирных домов, уточнив, что в 2018 году в программу включили обязательные работы по ремонту подъездов в жилых домах.
Ранее сообщалось, что жилой дом 1965 года в Красносельском районе отремонтируют. В подъездах обновят стены и потолок, проведут ремонт металлических ограждений лестничных маршей, установят поручни, окрасят торцы лестничных маршей и площадок. Также заменят окна в помещениях общего пользования, двери по периметру здания.
Почти две тысячи столичных домов ждет обновление в этом году
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