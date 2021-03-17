Фестиваль трансформационных игр пройдет в "Технограде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фестиваль трансформационных игр проведут в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, центр регулярно проводит подобные мероприятия. За все время работы свыше 78 тысяч человек посетили 317 событий.

На фестивале представят несколько тематических столов, среди которых "Самосаботаж", "Путь сознательного выбора", "Остров сокровищ", "Арт-терапия: я и мой стресс", "От удачи к успеху". Игра будет идти от одного до трех часов.

Психологи центра вместе с участниками проработают различные запросы, такие как потеря интереса к работе, эмоциональное выгорание, реализация своей мечты, а также создание и запуск бизнес-проекта.

Мероприятие состоится 18 марта в павильоне "Арт. Техноград". Получить подробную информацию о фестивале и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в детском технопарке "Байтик" открылся молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра "Москва – добрый город". Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело".