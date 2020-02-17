В Москве отремонтируют доходный дом 1914 года постройки

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Капитальный ремонт осуществят в столичном доходном доме, который был построен в 1914 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фонда капитального ремонта Москвы.

Здание, в котором проведут работы, расположено по адресу: Большой Факельный переулок, доме 9/11. Проект капитального ремонта был одобрен на прошлой неделе.

"В доме общей площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет проведен капитальный ремонт инженерных систем, а именно – горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, заменят мусоропровод, сделают ремонт подвала", – отметили в пресс-службе.

Также в доме осуществят работы по обновлению кровли и отремонтируют более 3,6 тысячи квадратных метров фасада. Работы запланировали и во всех четырех подъездах здания.

15 февраля стало известно, что обновленный парк Северного речного вокзала запланировали открыть ко Дню города. Работы по благоустройству зоны отдыха завершат в начале сентября.

Также в столице отремонтируют около 1,8 тысячи подъездов жилых домов до 1 ноября 2020 года.