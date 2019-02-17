В ЗАО возобновлено электроснабжение нескольких домов

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На западе столицы восстановили электроснабжение домов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Электроснабжение домов восстановлено на улице Петра Алексеева и Можайском шоссе.

Ранее в результате повреждения электрического кабеля при строительных работах в Можайском районе было обесточено несколько зданий.