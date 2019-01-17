Общественно-деловой центр может появиться в Щербинке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Общественно-деловой центр планируется построить на юго-западе столицы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Сергей Собянин подписал постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки в отношении участка 4 в Щербинке. Рассматриваемая территория расположена в Южном Бутове, в общественной зоне вдоль Варшавского шоссе.

Ожидается, что на участке площадью 1,12 гектара возведут центр переменной этажности от 3 до 8 этажей и двухуровневую подземную парковку на 250 машино-мест. Общая площадь объекта составит 26 тысяч квадратных метров.

В новом общественно-деловом центре могут разместить культурные, спортивные и развлекательные объекты, а также магазины, кафе, рестораны и объекты бытовых услуг. Окончательный состав помещений определят на последующих стадиях проектирования.

По словам Княжевской, строительство многофункционального центра улучшит инфраструктуру и доступность населения к услугам, а также будет способствовать появлению новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что в ТиНАО на производственных территориях между ЖК "Румянцево-парк" и СНТ "Мир" построят крупный научно-производственный комплекс. Комплекс будет состоять из двух корпусов: научно-производственного и административного.