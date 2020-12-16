Столичное управление Роспотребнадзора ответит на вопросы предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичное управление Роспотребнадзора в четверг, 17 декабря, проведет в дистанционном формате День открытых дверей для предпринимателей, сообщает пресс-служба ведомства.
"17 декабря 2020 года с 12 до 16 часов управление Роспотребнадзора по городу Москве и территориальные отделы управления проводят День открытых дверей для предпринимателей в дистанционном формате", – говорится в сообщении.
Отмечается, что предпринимателям расскажут о работе ведомства, защите прав потребителей и профилактике COVID-19 для повышения противоэпидемиологической грамотности и повышения прозрачности деятельности Роспотребнадзора.
Ранее инвестиционный портал Москвы запустил приложение для предпринимателей, которое предоставляет им информацию о торгах по продаже и аренде городского имущества. Через него также можно узнать оперативные деловые новости, напрямую обратиться в городские органы или задать вопросы правительству Москвы относительно инвестиционной деятельности.
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