Более 660 участников программы реновации решили докупить дополнительную жилплощадь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 660 участников программы реновации воспользовались правом докупить дополнительную жилплощадь со скидкой в 10%, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Горожане могут воспользоваться данным правом во время переезда, а также в течение двух лет с момента регистрации права собственности", – пояснил он.

Уточняется, что докупить жилплощадь со скидкой можно лишь раз. К тому же, она не должна превышать 100 квадратных метров.

Ранее Левкин сообщил, что в шести районах ЮАО планируют построить 37 социальных объектов по программе реновации. В округе появятся новые школы, детские сады, поликлиника и подстанция скорой помощи.