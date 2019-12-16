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15:07

Спорткластер "Воробьевы горы" планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году

город спорт строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортивный кластер "Воробьевы горы" и еще 13 объектов планируют ввести в эксплуатацию в столице в 2020 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Помимо кластера, по словам Бочкарева, в будущем году в эксплуатацию планируют ввести четыре футбольных поля, BMX-велодром, пять спортивных комплексов, два физкультурно-оздоровительных комплекса и легкоатлетический манеж.

До этого Бочкарев отмечал, что до конца 2020 года на территории спортивного кластера "Воробьевы горы" откроют три горнолыжные трассы, а также лыжный и сноубордический трамплины.

Горнолыжные трамплины при этом будут соответствовать стандартам Международной федерации лыжного спорта, так что там можно будет проводить как соревнования международного уровня, так и тренировки профессионалов. В остальное время спуски сделают доступными для всех, исключения по соображениям безопасности составят прыжковые трамплины.

Тем временем к 2022 году на территории ИЦ "Сколково" планируют построить многофункциональный спортивный комплекс "Sk арена" с уникальным архитектурным обликом и двумя ледовыми аренами.

Это будет большой спортивный комплекс площадью порядка 30 тысяч квадратных метров, с двумя ледовыми аренами – основной и тренировочной, площадкой для керлинга, несколькими залами для занятий спортом и проведения соревнований по борьбе, художественной гимнастике, баскетболу.

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