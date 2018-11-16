Центр культуры и искусств "Щукино" откроют в марте

16 ноября 2018, 19:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр культуры и искусств "Щукино", строящийся на месте кинотеатра "Октябрь", откроется в марте 2019 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Центр строится на улице Маршала Малиновского, владение 7. Здание отделают клинкерной плиткой песочных оттенков, натуральным камнем, металлокассетами и структурным остеклением. Отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство территории подходят к концу. Площадь центра составит 5,2 тысячи квадратных метров.
В центре оборудуют танцевальный зал, залы хореографии, музыкальные классы, студии живописи и графики, студии раннего развития детей и изучения иностранных языков. Также в нем разместятся киноконцертный зал на 500 мест, информационно-досуговая и выставочная зоны.
В середине ноября в Марьине начался снос кинотеатра "Экран", на месте которого появится новый досуговый центр. В нем разместятся пять современных кинозалов на 510 мест, кафе с ресторанами и магазины. На крыше появится летняя терраса, а территорию вокруг благоустроят.
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