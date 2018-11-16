Москвичи выбрали занятия с тренером по фигурному катанию для зимней программы в парках

"Активные граждане" хотят освоить фигурное катание под руководством тренера

Четверть москвичей среди участвовавших в формировании программы парков на зиму выбрали тренировки по фигурному катанию с тренером, сообщает пресс-служба проекта.

На втором месте – конкурс снеговиков, тройку лидеров замкнули мастер-классы по приготовлению зимних горячих напитков. Популярные варианты также семейные старты и эстафеты.

Более 190 тысяч москвичей участвовали в выборе наиболее интересных зимних развлечений для программы в 20 парках Москвы на портале "Активный гражданин".

Также в сообщении пресс-службы уточняется, что самым популярным парком у жителей Москвы оказался Парк Горького, за ним следуют "Сокольники", далее Парк Победы на Поклонной горе.

Ранее стало известно, что сад имени Баумана превратится в площадку для игры в "Звездные воины". Там с 26 ноября заработает пункт проката лазерной экипировки, играть с которым можно на территории всех трех гектаров парка.