Роспотребнадзор оценил соблюдение санитарных мер в двух столичных гипермаркетах

20:55
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Инспекция показала отсутствие нарушений мер по профилактике коронавируса в магазинах сети "Леруа Мерлен" и "Икеа" на юге и юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС.
"В результате проведенного мониторинга магазина "Леруа Мерлен Восток", расположенного в доме № 15 на улице Лихачева, было выявлено незначительное нарушение мер дезрежима, предусмотренных действующим законодательством, а именно недостаточное количество рециркуляторов в торговых залах для обеззараживания воздуха", – рассказал главный специалист управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев.
За выявленное нарушение "Леруа Мерлен" оштрафуют на 20 тысяч рублей. При этом в целом меры профилактики в магазине поддерживают, посетители и сотрудники носят средства индивидуальной защиты, а помещения дезинфицируют, уточнил эксперт.
В Роспотребнадзоре также оценили соблюдение санитарных мер в магазине "Икеа" в ТРЦ "Мозаика", расположенном в доме № 9 на 7-й Кожуховской улице. В ведомстве заявили, что антикоронавирусные меры там соблюдаются полностью. Были выявлены только сниженные показатели по вакцинации сотрудников от гриппа.
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы ранее выявила нарушения мер по профилактике коронавируса в бизнес-центре "Обновление Арбата". Там не соблюдали перчаточно-масочный режим.
В столичном транспорте усилили контроль за масочно-перчаточным режимом
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