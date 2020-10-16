В ТиНАО планируют построить новый культурно-оздоровительный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО в Марушкинском поселении может быть построен культурно-оздоровительный комплекс. Соответствующий земельный участок, площадь которого составляет 0,15 гектара, выставлен на торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В аукционе, который пройдет до 3 октября, могут участвовать представители малого и среднего бизнеса.

"С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 1,5 года. По результатам реализации проекта 100 процентов площадей объекта передается в собственность инвестора", — отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что культурно-оздоровительный комплекс обеспечит жителей ближайших районов рабочими местами. Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что в ТиНАО в 2020 году четыре земельных участка были сданы под коммерческие цели.

"Инвесторы могут рассчитывать на очень выгодное приобретение: средняя конкуренция на торгах по аренде земли для коммерческого строительства составляет в этом году четыре участника на лот. Всего с начала года под коммерческое строительство на торгах было реализовано 28 земельных участков, больше всего – по пять объектов – на юге и юго-востоке города", – рассказал Щербаков.

Подробная информация об участках, которые выставлены на торги, находится на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее стало известно, что в Мещанском районе на торги выставят помещение мансарды в доходном доме.

Здание 1900 года находится в Варсонофьевском переулке, дом 4, строение 1. Это выявленный объект культурного наследия. Нижний этаж изначально предназначался для торговли, а наверху располагались жилые квартиры.

