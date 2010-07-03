Пользователи "Активного гражданина" смогут посетить Останкинскую башню за баллы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Участники проекта "Активный гражданин" могут посетить Останкинскую телебашню в обмен на баллы. Акция действует до 30 ноября текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Участники проекта "Активный гражданин" могут посетить Останкинскую телебашню, обменяв баллы, начисленные за участие в голосованиях, на билеты в "Магазине поощрений", – говорится в сообщении.
Как отмечается, баллы можно обменять на билет, который позволит пройти по маршруту "Панорама Москвы 360". Билет позволит посетить смотровую площадку, которая находится на высоте 377 метров, а также музей, посвященный истории строительства и конструктивным особенностям Останкинской телебашни. Смотровая площадка работает каждый день с 10:00 до 21:00.
В пресс-службе проекта отметили, что посетители увидят панораму Москвы с высоты птичьего полета.
"Голосуя в "Активном гражданине" и получая баллы, москвичи могут бесплатно обменять их на полезные сувениры, а также на билеты в театры, музеи, на городские культурные и спортивные мероприятия", – говорится в сообщении пресс-службы.
Взрослый билет в будние дни стоит 1800 баллов проекта "Активный гражданин", в выходные –2200 баллов. Школьникам билет обойдется в 1200 баллов, а студентам и пенсионерам – в 1300 баллов.
Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.
На данный момент горожане могут проголосовать, в том числе, по проекту "Новый московский стандарт поликлиник". Проект направлен на улучшение медицинских учреждений. В рамках нового стандарта кабинеты востребованных врачей будут располагаться на нижних этажах. Менее востребованные специалисты и административный персонал будут располагаться на верхних этажах.
Также изменится принцип формирования штата медицинского персонала. Теперь в каждом филиале пациентов будут принимать восемь наиболее востребованных специалистов, а в головных зданиях – до пяти специалистов узких направлений – пульмонологи, аллергологи-иммунологи и другие.
"Москва в цифрах": "Активный гражданин"
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