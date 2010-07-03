Бесплатные бизнес-семинары пройдут в столичных МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные семинары и мастер-классы по инвестициям в бизнес и управлению эмоциями пройдут с 16 по 22 сентября многофункциональных центах (МФЦ) Москвы.

Участникам покажут, как самостоятельно записываться на прием в госучреждения. Также они узнают об особенностях маркировки товаров и смогут оценить эффективность денежных вложений в свой бизнес.

Кроме того, на семинаре "Эмоциональный интеллект" можно будет научиться не допускать стрессовых ситуаций и контролировать свои эмоции, сообщается на портале мэра и правительства города.

На курсах "Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома" участники узнают, как передавать показания приборов учета и записаться на прием в государственные учреждения.

Всего в Москве 127 центров госуслуг "Мои документы", которые расположены в каждом районе Москвы. Они работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. Гражданам там могут предоставить 260 услуг.

В павильоне "Умный город" на ВДНХ 18 сентября начнется цикл бесплатных семинаров "Цифровая среда" для москвичей старше 50 лет. Участникам расскажут, как записаться к врачу и оплатить услуги ЖКХ при помощи городских сервисов.