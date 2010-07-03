Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:08

Бесплатные бизнес-семинары пройдут в столичных МФЦ

город общество экономика

01:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные семинары и мастер-классы по инвестициям в бизнес и управлению эмоциями пройдут с 16 по 22 сентября многофункциональных центах (МФЦ) Москвы.

Участникам покажут, как самостоятельно записываться на прием в госучреждения. Также они узнают об особенностях маркировки товаров и смогут оценить эффективность денежных вложений в свой бизнес.

Кроме того, на семинаре "Эмоциональный интеллект" можно будет научиться не допускать стрессовых ситуаций и контролировать свои эмоции, сообщается на портале мэра и правительства города.

На курсах "Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома" участники узнают, как передавать показания приборов учета и записаться на прием в государственные учреждения.

Всего в Москве 127 центров госуслуг "Мои документы", которые расположены в каждом районе Москвы. Они работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. Гражданам там могут предоставить 260 услуг.

В павильоне "Умный город" на ВДНХ 18 сентября начнется цикл бесплатных семинаров "Цифровая среда" для москвичей старше 50 лет. Участникам расскажут, как записаться к врачу и оплатить услуги ЖКХ при помощи городских сервисов.

"Москва и мир": "Цифровая среда" и препарат "Фризиум"

Читайте также

город общество экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика