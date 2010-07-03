Около 60 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово отложили 26 рейсов и 13 перенесли.

В свою очередь в Шереметьево задержали 12 рейсов, во Внуково – восемь.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы 18 городов России.