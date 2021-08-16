Москва 24: Ольга Любимова посетит открытие здания XVIII века после реставрации

Фото: предоставлено пресс-службой Библиотеки иностранной литературы

17 августа состоится торжественное открытие одного из зданий Библиотеки иностранной литературы после реставрации. Дом № 6 на Николоямской улице был построен приблизительно в 1761 году. Самым ранним выявленным хозяином участка был нотариус Федор Ильин. С 1778 года участком владел старинный дворянский род Баташевых. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

В мероприятии примут участие:



министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова;

заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова;

руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев;

руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

На церемонии выступят актер и писатель Григорий Служитель, джазовые музыканты Максим Пиганов и Игорь Иванушкин.

Смотрите трансляцию 17 августа в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.