Дептранс предупредил о девятибалльных заторах вечером в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта прогнозирует увеличение столичного трафика вечером до 9 баллов. В ведомстве связывают это с дождем и ремонтными работами.

"По статистике, четверг – самый загруженный день недели, к тому же в городе много ремонтных работ и дождь", – говорится в сообщении.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", в настоящее время загруженность дорог оценивается в шесть баллов.

На востоке Москвы ограничили, а также перекрыли движение на нескольких улицах в связи со строительством нового участка Большой кольцевой линии метро.

Ранее движение транспорта ограничили на нескольких улицах на юге Москвы. Меры введены также из-за строительства Большой кольцевой линии метро.