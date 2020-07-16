Дептранс предупредил о девятибалльных заторах вечером в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Департамент транспорта прогнозирует увеличение столичного трафика вечером до 9 баллов. В ведомстве связывают это с дождем и ремонтными работами.
"По статистике, четверг – самый загруженный день недели, к тому же в городе много ремонтных работ и дождь", – говорится в сообщении.
Согласно сервису "Яндекс.Пробки", в настоящее время загруженность дорог оценивается в шесть баллов.
На востоке Москвы ограничили, а также перекрыли движение на нескольких улицах в связи со строительством нового участка Большой кольцевой линии метро.
Ранее движение транспорта ограничили на нескольких улицах на юге Москвы. Меры введены также из-за строительства Большой кольцевой линии метро.