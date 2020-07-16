Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы водного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации водного транспорта в условиях пандемии коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, все присутствующие на суднах должны до этого пройти температурный контроль. Также им предписано иметь при себе средства индивидуальной защиты. Перед посадкой на борт пассажиры должны обработать руки антисептическими средствами, а также предоставить необходимые с точки зрения перевозчика сведения.

В рекомендациях также указано, что все помещения корабля должны быть обработаны дезинфицирующими средствами. Кроме того, в них необходимо нанести разметку с целью соблюдения экипажем и пассажирами социальной дистанции.

Членам экипажа также предписывается прохождение тестирования на коронавирус за трое суток до прибытия на судно. Кроме того, сотрудники перевозчика обязаны информировать пассажиров о соблюдении социальной дистанции и других правилах санитарной безопасности.

Летняя пассажирская навигация началась в Москве 23 июня. Ранее Мостуризм составил подборку из пяти интересных маршрутов по Москве-реке. В нее вошли маршрут по центру города, а также путь от "Троице-Лыкова" до "Москвы-Сити".

Кроме того, в Москве отложили запуск проекта общественного водного транспорта на 2021-2022 годы. Сообщалось, что расходы на поставку судов не являются предметом первой необходимости. Средства в первую очередь направляются на поддержку уже действующей транспортной инфраструктуры.