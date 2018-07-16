В центрах "Мои документы" расширился перечень услуг ФНС

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичных центрах "Мои документы" расширился перечень услуг Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает Агентство "Москва.

Теперь во всех центрах можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Раньше эта услуга предоставлялась только в налоговых инспекциях.

Сейчас горожане могут подать уведомление в любом центре ежедневно с 8:00 до 20:00, а во флагманских центрах – с 10:00 до 22:00, независимо от места регистрации.

При себе нужно иметь паспорт, само уведомление, копию ИНН (пр наличии) и правоустанавливающие документы на землю.