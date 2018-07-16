Интерактивную карту Москвы в "Доме на Брестской" дополнили 50 необычных объектов

16 июля, 18:01
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
На интерактивной карте Москвы в "Доме на Брестской" появились 50 необычных архитектурных объектов города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как пояснил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, карту дополнили новым электронным слоем по результатам голосования на портале "Активный гражданин".
В рамках голосования, которое проходило с февраля по апрель, горожане выбирали тему нового электронного слоя карты. По словам Левкина, тема "Необычные объекты мегаполиса" лидировала с самого начала и до завершения опроса. Помимо нее, интерес у москвичей вызвали такие темы, как дорожная инфраструктура, зоны отдыха и парки. Всего в голосовании участвовали примерно 200 тысяч горожан.
"На сегодняшний день все готово, и "Дом на Брестской" ждет гостей для демонстрации обновленной карты", − заявил Левкин.
Как уточнил директора ГБУ "Мосстройинформ" Фарит Фазылзянов, отныне посетители "Дома на Брестской" увидят, например, знаменитый "Дом-яйцо" на Чистых прудах, "Ажурный дом" на Ленинградском проспекте и арт-объект "Разоблачение" в парке "Музеон".
Напольную интерактивную карту Москвы, созданную по поручению Сергея Собянина, открыли в декабре 2014 года. Формируют карту шесть проекторов на потолке зала. При помощи автоматической системы, на карту проецируют различные тематические слои, число которых постоянно увеличивается.
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