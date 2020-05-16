Трамвайный парк Москвы пополнится 204 новыми низкопольными вагонами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве появятся 204 новых низкопольных трамвайных вагонов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Для удобства пассажиров мы пополним московский парк трамваев 204 новыми низкопольными вагонами разной вместимости – поставщика определим по итогам электронного аукциона на портале госзакупок", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в трамвайном парке Москвы появятся 130 односекционных вагонов и более 70 трехсекционных.

Новые трамваи будут оснащены современным оборудованием. Транспорт будет полностью адаптирован для маломобильных пассажиров.

Предполагается, что к 2023 году парк полностью оснастят трамваями нового поколения, которые будут удобны для всех пассажиров.

Ранее сообщалось о том, что в России разработали "безопасные" от коронавируса автобусы. Речь в концепции безопасного автобуса идет об очистке воздуха, дезинфекции рук, минимизации контактов пассажиров с потенциально зараженными поверхностями.